NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Fastenal eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fastenal-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,41 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 34,002 Fastenal-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 801,77 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 06.11.2026 auf 52,99 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 80,18 Prozent angezogen.

Fastenal wurde am Markt mit 60,94 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at