NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 12.10.2021 wurden Fastenal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Fastenal-Aktie an diesem Tag bei 26,92 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Fastenal-Aktie investiert hat, hat nun 3,715 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 188,56 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Papiers am 09.10.2026 auf 50,75 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 188,56 USD entspricht einer Performance von +88,56 Prozent.

Der Börsenwert von Fastenal belief sich jüngst auf 58,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at