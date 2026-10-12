Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Rentabler Fastenal-Einstieg?
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12.10.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 12.10.2021 wurden Fastenal-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Fastenal-Aktie an diesem Tag bei 26,92 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Fastenal-Aktie investiert hat, hat nun 3,715 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 188,56 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Papiers am 09.10.2026 auf 50,75 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 188,56 USD entspricht einer Performance von +88,56 Prozent.
Der Börsenwert von Fastenal belief sich jüngst auf 58,07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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