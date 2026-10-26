Fastenal Aktie

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WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

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Investmentbeispiel 26.10.2026 16:04:07

NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fastenal-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Fastenal-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fastenal-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 42,87 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 233,263 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 108,70 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 23.10.2026 auf 51,91 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,09 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Fastenal belief sich zuletzt auf 59,44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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