NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Fastenal-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,75 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 851,245 Fastenal-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 39 548,84 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Papiers am 06.03.2026 auf 46,46 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 295,49 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Fastenal belief sich zuletzt auf 53,40 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
