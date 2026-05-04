NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Fastenal eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Fastenal-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,39 USD. Bei einem Fastenal-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 87,777 Fastenal-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 942,07 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Papiers am 01.05.2026 auf 44,91 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 294,21 Prozent vermehrt.

Der Fastenal-Wert an der Börse wurde auf 51,51 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at