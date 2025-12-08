NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Fastenal-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 24,55 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Fastenal-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 407,373 Fastenal-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 16 906,00 USD, da sich der Wert eines Fastenal-Anteils am 05.12.2025 auf 41,50 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 69,06 Prozent erhöht.

Insgesamt war Fastenal zuletzt 47,54 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

