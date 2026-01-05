Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Frühes Investment
|
05.01.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Fastenal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,14 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 414,250 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 752,28 USD, da sich der Wert einer Fastenal-Aktie am 02.01.2026 auf 40,44 USD belief. Damit wäre die Investition 67,52 Prozent mehr wert.
Fastenal war somit zuletzt am Markt 46,44 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fastenal Co.mehr Nachrichten
|
05.01.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.12.25
|NASDAQ Composite Index-Papier Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fastenal von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
22.12.25
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
22.12.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 mittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.12.25
|NASDAQ Composite Index-Titel Fastenal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fastenal von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 steigt zum Start (finanzen.at)
|
15.12.25
|NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Fastenal Co.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fastenal Co.
|35,03
|1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.