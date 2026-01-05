NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fastenal von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Fastenal eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Fastenal-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 24,14 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 414,250 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 752,28 USD, da sich der Wert einer Fastenal-Aktie am 02.01.2026 auf 40,44 USD belief. Damit wäre die Investition 67,52 Prozent mehr wert.

Fastenal war somit zuletzt am Markt 46,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at