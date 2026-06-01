NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fastenal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Fastenal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 01.06.2016 wurde das Fastenal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fastenal-Aktie betrug an diesem Tag 11,56 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fastenal-Aktie investiert hätte, hätte er nun 865,052 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,20 USD gerechnet, wäre die Investition nun 38 235,29 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 38 235,29 USD, was einer positiven Performance von 282,35 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Fastenal bezifferte sich zuletzt auf 50,51 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at