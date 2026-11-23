Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Fastenal-Investition
|
23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fastenal von vor einem Jahr abgeworfen
Das Fastenal-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Fastenal-Anteile letztlich bei 39,91 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Fastenal-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,506 Fastenal-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 20.11.2026 126,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 50,61 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 26,81 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Fastenal eine Börsenbewertung in Höhe von 57,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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