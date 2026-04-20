Fastenal Aktie

Fastenal für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnender Fastenal-Einstieg? 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fastenal von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Fastenal-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fastenal-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Fastenal-Papier bei 27,30 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fastenal-Aktie investiert, befänden sich nun 366,300 Fastenal-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fastenal-Papiers auf 45,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 769,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,69 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Fastenal zuletzt 52,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fastenal Co.

mehr Nachrichten