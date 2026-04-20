NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fastenal von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Fastenal-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Fastenal-Papier bei 27,30 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fastenal-Aktie investiert, befänden sich nun 366,300 Fastenal-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fastenal-Papiers auf 45,78 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 16 769,23 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 67,69 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Fastenal zuletzt 52,62 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at