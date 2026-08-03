Fastenal Aktie

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WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

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Performance unter der Lupe 03.08.2026 16:03:30

NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fastenal von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Fastenal-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Fastenal-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 45,44 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 220,070 Fastenal-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 31.07.2026 auf 47,71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 499,56 USD wert. Damit wäre die Investition um 5,00 Prozent gestiegen.

Fastenal wurde jüngst mit einem Börsenwert von 54,75 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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