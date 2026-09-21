NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fastenal-Investment von vor 10 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fastenal-Aktien gewesen.

Am 21.09.2016 wurde die Fastenal-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Fastenal-Papier an diesem Tag 10,06 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fastenal-Aktie investiert, befänden sich nun 9,940 Fastenal-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fastenal-Aktie auf 49,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 487,18 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 387,18 Prozent vermehrt.

Fastenal wurde am Markt mit 56,21 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at