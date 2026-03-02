NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fastenal-Investment von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fastenal-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,123 Fastenal-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.02.2026 1 939,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,93 Prozent gesteigert.

Alle Fastenal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at