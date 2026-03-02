Fastenal Aktie
WKN: 887891 / ISIN: US3119001044
|Lukrative Fastenal-Investition?
|
02.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fastenal-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Fastenal-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 23,74 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 42,123 Fastenal-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 27.02.2026 1 939,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 46,04 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 93,93 Prozent gesteigert.
Alle Fastenal-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 52,92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!