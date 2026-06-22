NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fastenal-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Fastenal-Papier statt. Der Schlusskurs der Fastenal-Anteile betrug an diesem Tag 25,78 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Fastenal-Aktie investierten, hätten nun 387,973 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Fastenal-Aktie auf 45,89 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17 804,07 USD wert. Damit wäre die Investition um 78,04 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Fastenal belief sich zuletzt auf 52,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at