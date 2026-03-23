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Fastenal Aktie

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WKN: 887891 / ISIN: US3119001044

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Fastenal-Investition im Blick 23.03.2026 16:04:52

NASDAQ Composite Index-Wert Fastenal-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fastenal von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Fastenal-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 23.03.2023 wurde das Fastenal-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fastenal-Aktie bei 25,87 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,655 Fastenal-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 20.03.2026 auf 43,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 691,53 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 69,15 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fastenal bezifferte sich zuletzt auf 50,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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