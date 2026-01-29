NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Fifth Third Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Fifth Third Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,80 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 6,329 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Papiere wären am 28.01.2026 314,49 USD wert, da der Schlussstand 49,69 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 214,49 Prozent vermehrt.

Am Markt war Fifth Third Bancorp jüngst 33,59 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at