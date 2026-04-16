Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Frühes Investment
|
16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fifth Third Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das Fifth Third Bancorp-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38,20 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 261,780 Fifth Third Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fifth Third Bancorp-Papiers auf 49,84 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 047,12 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 30,47 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Fifth Third Bancorp belief sich zuletzt auf 44,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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