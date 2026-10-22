NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Am 22.10.2023 wurde das Fifth Third Bancorp-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23,29 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 429,369 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Papiere wären am 21.10.2026 22 674,97 USD wert, da der Schlussstand 52,81 USD betrug. Mit einer Performance von +126,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Fifth Third Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at