Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Hochrechnung
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22.10.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht
Am 22.10.2023 wurde das Fifth Third Bancorp-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 23,29 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 429,369 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Papiere wären am 21.10.2026 22 674,97 USD wert, da der Schlussstand 52,81 USD betrug. Mit einer Performance von +126,75 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Alle Fifth Third Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 47,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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