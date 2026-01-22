Fifth Third Bancorp Aktie

WKN: 875029 / ISIN: US3167731005

Lohnende Fifth Third Bancorp-Investition? 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 5 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Fifth Third Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 22.01.2021 wurde das Fifth Third Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 30,90 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 323,625 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.01.2026 auf 52,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 106,80 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 71,07 Prozent gleich.

Der Marktwert von Fifth Third Bancorp betrug jüngst 35,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

