Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Lohnende Fifth Third Bancorp-Investition?
|
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor 5 Jahren eingefahren
Am 22.01.2021 wurde das Fifth Third Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 30,90 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 323,625 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.01.2026 auf 52,86 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 106,80 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 71,07 Prozent gleich.
Der Marktwert von Fifth Third Bancorp betrug jüngst 35,66 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fifth Third Bancorp
Analysen zu Fifth Third Bancorp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fifth Third Bancorp
|43,03
|-0,43%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.