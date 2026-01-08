NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Fifth Third Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde das Fifth Third Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 42,42 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,357 Fifth Third Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fifth Third Bancorp-Papiers auf 49,17 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15,91 Prozent vermehrt.

Fifth Third Bancorp wurde am Markt mit 32,86 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at