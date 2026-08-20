Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Frühes Investment
|
20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Fifth Third Bancorp-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43,10 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Fifth Third Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 232,019 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie auf 54,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 751,74 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 27,52 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Fifth Third Bancorp belief sich zuletzt auf 51,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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