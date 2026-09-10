Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Profitabler Fifth Third Bancorp-Einstieg?
|
10.09.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fifth Third Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Fifth Third Bancorp-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Fifth Third Bancorp-Papier bei 19,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 501,756 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,19 USD gerechnet, wäre die Investition nun 27 190,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 171,90 Prozent gesteigert.
Jüngst verzeichnete Fifth Third Bancorp eine Marktkapitalisierung von 49,32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fifth Third Bancorp
Analysen zu Fifth Third Bancorp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fifth Third Bancorp
|46,75
|0,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.