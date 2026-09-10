NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fifth Third Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fifth Third Bancorp-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Fifth Third Bancorp-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Fifth Third Bancorp-Papier bei 19,93 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 501,756 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 54,19 USD gerechnet, wäre die Investition nun 27 190,17 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 171,90 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Fifth Third Bancorp eine Marktkapitalisierung von 49,32 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at