Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Performance im Blick
|
26.02.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Fifth Third Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Fifth Third Bancorp-Anteile an diesem Tag 15,68 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Fifth Third Bancorp-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 63,776 Fifth Third Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fifth Third Bancorp-Papiers auf 51,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 288,27 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 228,83 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Fifth Third Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 33,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
