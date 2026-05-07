NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Fifth Third Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Fifth Third Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Fifth Third Bancorp-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 24,92 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Fifth Third Bancorp-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 401,284 Fifth Third Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 20 401,28 USD, da sich der Wert einer Fifth Third Bancorp-Aktie am 06.05.2026 auf 50,84 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 104,01 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Fifth Third Bancorp eine Marktkapitalisierung von 45,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at