NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Fifth Third Bancorp gewesen.

Vor 3 Jahren wurde das Fifth Third Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 26,21 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 38,153 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 01.07.2026 auf 57,49 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 193,44 USD wert. Damit wäre die Investition um 119,34 Prozent gestiegen.

Fifth Third Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51,34 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at