NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Fifth Third Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Das Fifth Third Bancorp-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 35,94 USD wert. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 27,824 Fifth Third Bancorp-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 29.04.2026 auf 49,79 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 385,36 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38,54 Prozent vermehrt.

Fifth Third Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 45,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at