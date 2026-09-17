NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fifth Third Bancorp-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Fifth Third Bancorp-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 45,91 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,178 Fifth Third Bancorp-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 16.09.2026 gerechnet (52,41 USD), wäre die Investition nun 114,16 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 14,16 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Fifth Third Bancorp einen Börsenwert von 49,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at