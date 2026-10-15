Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Performance unter der Lupe
|
15.10.2026 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fifth Third Bancorp-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Fifth Third Bancorp-Aktie bei 42,92 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Fifth Third Bancorp-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,299 Fifth Third Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Papiere wären am 14.10.2026 1 156,57 USD wert, da der Schlussstand 49,64 USD betrug. Damit wäre die Investition um 15,66 Prozent gestiegen.
Fifth Third Bancorp wurde am Markt mit 45,60 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fifth Third Bancorp
Analysen zu Fifth Third Bancorp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fifth Third Bancorp
|44,83
|-0,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.