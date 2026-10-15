NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fifth Third Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fifth Third Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Fifth Third Bancorp-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Fifth Third Bancorp-Aktie bei 42,92 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Fifth Third Bancorp-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,299 Fifth Third Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Fifth Third Bancorp-Papiere wären am 14.10.2026 1 156,57 USD wert, da der Schlussstand 49,64 USD betrug. Damit wäre die Investition um 15,66 Prozent gestiegen.

Fifth Third Bancorp wurde am Markt mit 45,60 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at