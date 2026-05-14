Fifth Third Bancorp Aktie
WKN: 875029 / ISIN: US3167731005
|Rentables Fifth Third Bancorp-Investment?
|
14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fifth Third Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde die Fifth Third Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 42,64 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,345 Fifth Third Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 13.05.2026 110,62 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,17 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 10,62 Prozent gleich.
Die Marktkapitalisierung von Fifth Third Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 43,99 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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