NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fifth Third Bancorp von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Fifth Third Bancorp-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Fifth Third Bancorp-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18,54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 5,394 Fifth Third Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.07.2026 gerechnet (57,94 USD), wäre das Investment nun 312,51 USD wert. Das entspricht einem Plus von 212,51 Prozent.

Zuletzt verbuchte Fifth Third Bancorp einen Börsenwert von 51,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at