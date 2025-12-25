NASDAQ Composite Index-Wert Fifth Third Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fifth Third Bancorp von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Fifth Third Bancorp-Aktien gewesen.

Die Fifth Third Bancorp-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Fifth Third Bancorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 27,58 USD. Bei einem Fifth Third Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 362,582 Fifth Third Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.12.2025 17 483,68 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 48,22 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 74,84 Prozent vermehrt.

Fifth Third Bancorp wurde am Markt mit 31,84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at