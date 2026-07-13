First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|First Community Bancorp-Performance
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13.07.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem First Community Bancorp-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das First Community Bancorp-Papier 40,35 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die First Community Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 24,783 First Community Bancorp-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 44,00 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 090,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 9,05 Prozent vermehrt.
First Community Bancorp war somit zuletzt am Markt 830,79 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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