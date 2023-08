NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in First Community Bancorp eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen First Community Bancorp-Investment verdienen können.

Am 31.07.2018 wurde die First Community Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die First Community Bancorp-Aktie bei 32,53 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 3,074 First Community Bancorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.07.2023 gerechnet (33,80 USD), wäre die Investition nun 103,90 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 3,90 Prozent angewachsen.

Insgesamt war First Community Bancorp zuletzt 651,60 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at