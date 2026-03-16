NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen First Community Bancorp-Investment verdienen können.

Das First Community Bancorp-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des First Community Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 18,63 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 536,769 First Community Bancorp-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 21 497,58 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 13.03.2026 auf 40,05 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 114,98 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 768,17 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at