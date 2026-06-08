First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Langfristige Investition
|
08.06.2026 16:04:05
NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren
Am 08.06.2016 wurde das First Community Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die First Community Bancorp-Aktie bei 22,58 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die First Community Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 442,870 First Community Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 43,12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 096,55 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 90,97 Prozent.
Der Marktwert von First Community Bancorp betrug jüngst 815,44 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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