First Community Bancorp Aktie

First Community Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
First Community Bancorp-Investment im Blick 02.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Community Bancorp-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das First Community Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,71 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 3,256 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der First Community Bancorp-Aktie auf 39,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,42 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27,42 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 717,40 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu First Community Bancorp

mehr Nachrichten