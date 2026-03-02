First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|First Community Bancorp-Investment im Blick
|
02.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das First Community Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 30,71 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 3,256 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der First Community Bancorp-Aktie auf 39,13 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,42 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27,42 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp belief sich zuletzt auf 717,40 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
