NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Community Bancorp-Aktie gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit First Community Bancorp-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das First Community Bancorp-Papier an diesem Tag 31,60 USD wert. Bei einem First Community Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 31,646 First Community Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 29.05.2026 1 364,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 43,11 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,42 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von First Community Bancorp belief sich jüngst auf 809,58 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at