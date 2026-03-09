NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in First Community Bancorp von vor 5 Jahren eingefahren

First Community Bancorp Aktie
Heute vor 5 Jahren wurde das First Community Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der First Community Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 28,76 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die First Community Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 34,771 First Community Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 375,87 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Papiers am 06.03.2026 auf 39,57 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +37,59 Prozent.
First Community Bancorp war somit zuletzt am Markt 725,35 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
