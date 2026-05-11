NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine First Community Bancorp-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen First Community Bancorp-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der First Community Bancorp-Aktie statt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 21,40 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das First Community Bancorp-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 46,729 First Community Bancorp-Anteilen. Die gehaltenen First Community Bancorp-Aktien wären am 08.05.2026 2 033,64 USD wert, da der Schlussstand 43,52 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 103,36 Prozent erhöht.

First Community Bancorp wurde am Markt mit 831,41 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at