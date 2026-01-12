First Community Bancorp Aktie

First Community Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

First Community Bancorp-Investition 12.01.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen First Community Bancorp-Einstiegs gewesen.

Das First Community Bancorp-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die First Community Bancorp-Anteile bei 23,17 USD. Bei einem First Community Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 431,593 First Community Bancorp-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 281,40 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 09.01.2026 auf 33,09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 42,81 Prozent angewachsen.

First Community Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 605,52 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

