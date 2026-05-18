First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Lohnende First Community Bancorp-Investition?
|
18.05.2026 16:04:00
NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das First Community Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die First Community Bancorp-Aktie 39,36 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 254,065 First Community Bancorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (41,16 USD), wäre das Investment nun 10 457,32 USD wert. Mit einer Performance von +4,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Am Markt war First Community Bancorp jüngst 777,62 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!