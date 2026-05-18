NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in First Community Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das First Community Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die First Community Bancorp-Aktie 39,36 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 254,065 First Community Bancorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (41,16 USD), wäre das Investment nun 10 457,32 USD wert. Mit einer Performance von +4,57 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Am Markt war First Community Bancorp jüngst 777,62 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at