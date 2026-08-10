First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|First Community Bancorp-Investment im Blick
|
10.08.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
First Community Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 35,21 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 284,010 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der First Community Bancorp-Aktie auf 48,21 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 692,13 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 36,92 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für First Community Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 909,01 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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