Bei einem frühen First Community Bancorp-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der First Community Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 350,508 First Community Bancorp-Papiere. Die gehaltenen First Community Bancorp-Anteile wären am 20.11.2026 15 615,14 USD wert, da der Schlussstand 44,55 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 56,15 Prozent.

Alle First Community Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 836,89 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at