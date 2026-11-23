First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Lukrativer First Community Bancorp-Einstieg?
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23.11.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der First Community Bancorp-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 28,53 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 350,508 First Community Bancorp-Papiere. Die gehaltenen First Community Bancorp-Anteile wären am 20.11.2026 15 615,14 USD wert, da der Schlussstand 44,55 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 56,15 Prozent.
Alle First Community Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 836,89 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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