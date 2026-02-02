NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in First Community Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades First Community Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 32,80 USD wert. Bei einem First Community Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 304,878 First Community Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 30.01.2026 10 981,71 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 36,02 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 9,82 Prozent gleich.

First Community Bancorp war somit zuletzt am Markt 658,20 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at