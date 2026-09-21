NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in First Community Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades First Community Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 29,17 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 342,818 First Community Bancorp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 081,59 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Papiers am 18.09.2026 auf 46,91 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 60,82 Prozent gesteigert.

First Community Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 886,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at