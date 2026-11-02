First Community Bancorp Aktie

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WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

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Rentable First Community Bancorp-Investition? 02.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in First Community Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die First Community Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 1 Jahr wurden First Community Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 32,34 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die First Community Bancorp-Aktie investiert hat, hat nun 309,215 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 514,53 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 30.10.2026 auf 46,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 45,15 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von First Community Bancorp betrug jüngst 889,08 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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