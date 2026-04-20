First Community Bancorp Aktie

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WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

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Langfristige Performance 20.04.2026 16:03:35

NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Community Bancorp von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in First Community Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades First Community Bancorp-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,85 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die First Community Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 25,740 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des First Community Bancorp-Papiers auf 43,31 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 114,80 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 11,48 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für First Community Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 827,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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