NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Community Bancorp von vor einem Jahr verdient

Investoren, die vor Jahren in First Community Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

First Community Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die First Community Bancorp-Aktie bei 37,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die First Community Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,662 First Community Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130,70 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 04.09.2026 auf 49,09 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 130,70 USD entspricht einer Performance von +30,70 Prozent.

Alle First Community Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 929,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at