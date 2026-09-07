First Community Bancorp Aktie
WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034
|Langfristige Anlage
|
07.09.2026 16:03:46
NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in First Community Bancorp von vor einem Jahr verdient
First Community Bancorp-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die First Community Bancorp-Aktie bei 37,56 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die First Community Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,662 First Community Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 130,70 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 04.09.2026 auf 49,09 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 130,70 USD entspricht einer Performance von +30,70 Prozent.
Alle First Community Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 929,19 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Community Bancorp
Analysen zu First Community Bancorp
Aktien in diesem Artikel
|First Community Bancorp
|49,09
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.