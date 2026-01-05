NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in First Community Bancorp-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren wurde das First Community Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 32,99 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 30,312 First Community Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 971,51 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 02.01.2026 auf 32,05 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 2,85 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von First Community Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 587,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at