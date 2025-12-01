First Community Bancorp Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden First Community Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des First Community Bancorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 46,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,166 First Community Bancorp-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 72,38 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 28.11.2025 auf 33,42 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,62 Prozent abgenommen.
Alle First Community Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 613,45 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
