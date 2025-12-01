Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

First Community Bancorp Aktie

WKN: 634813 / ISIN: US31983A1034

Rentabler First Community Bancorp-Einstieg? 01.12.2025 16:04:14

NASDAQ Composite Index-Wert First Community Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein First Community Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen First Community Bancorp-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden First Community Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des First Community Bancorp-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 46,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,166 First Community Bancorp-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 72,38 USD, da sich der Wert eines First Community Bancorp-Anteils am 28.11.2025 auf 33,42 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 27,62 Prozent abgenommen.

Alle First Community Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 613,45 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

First Community Bancorp 33,04 -1,14% First Community Bancorp

